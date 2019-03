Madeira Cross Games regressa a 5 de Abril

A IV edição do Madeira Cross Games regressa ao Funchal de 5 a 7 de Abril. A competição de CrossTrainning conta já com 230 atletas inscritos, oriundos do Reino Unido, Suíça, França, Polónia, Itália, Portugal Continental e ilhas.

No dia 5, sexta feira, os atletas terão que estar às 8 horas no Cais 8 preparados para realizar um desafio ainda desconhecido.

Durante o sábado, dia 6, as provas serão todas realizadas na Praça do Povo, até às 16 horas e, no Domingo, dia 7, até ao final da manhã.

Os desafios propostos são por tempo ou por repetição. Ganha o atleta que obtiver melhores resultados ao realizar os desafios em menos tempo e/ou com mais repetições.

Recorde-se que este evento surgiu em 2016 no âmbito da actividade da Naval Box. A primeira edição realizou-se no Porto Moniz e as seguintes foram transferidas para o Funchal.