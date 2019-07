Lesão afasta Raúl Alarcón da defesa do título na Volta a Portugal

O espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto), vencedor da Volta a Portugal em bicicleta em 2017 e 2018, vai falhar a 81.ª edição devido a uma lesão, revelou hoje à Lusa fonte da equipa.

Alarcón, de 33 anos, sofreu uma queda na última etapa do 40.º Grande Prémio Abimota, fraturando uma clavícula, e duas semanas depois foram-lhe diagnosticas também fraturas em duas costelas e uma fissura numa tíbia, adiantou a mesma fonte.

Para o lugar do espanhol foi escolhido o compatriota Gustavo Veloso, de 39 anos, também ele um bicampeão da prova, em 2014 e 2015.

“Vamos ter saudades. As melhoras Raúl Alarcón”, pode ler-se numa publicação da Volta a Portugal, divulgada através das redes sociais Instagram e Facebook.

A 81.ª edição da Volta a Portugal arranca na quarta-feira com um prólogo em Viseu, terminando no dia 11 de agosto no Porto, após um contrarrelógio individual iniciado em Vila Nova de Gaia.