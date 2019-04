Keizer admite cansaço do Sporting após eliminar Benfica, mas preparado para vencer Rio Ave

O treinador Marcel Keizer reconheceu hoje que eliminar o Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal de futebol exigiu muito dos seus jogadores, contudo garante um Sporting preparado vencer o Rio Ave, na 28.ª jornada da I Liga.

“Os jogadores deram tudo no encontro contra o Benfica, estão cansados, mas amanhã [domingo] vamos estar preparados para vencer”, disse o treinador ‘leonino’, em conferência de imprensa.

Ainda relativamente ao triunfo (1-0) frente aos ‘encarnados’, o treinador do Sporting acredita que apuramento para a final da prova ‘rainha’ “dê uma energia extra para os últimos jogos do campeonato”.

Quanto ao adversário de domingo, os elogios não faltaram: “São uma equipa que joga com estilo de possa de bola, pressiona alto e tem bons jogadores no ataque”.

Keizer foi questionado sobre a preponderância de Bruno Fernandes na equipa e salientou que o internacional português não é bom só pelos golos que marca, mas também por ser um jogador de equipa.

“O Bruno [Fernandes] claro que é um jogador de qualidade, não pelos golos só, mas pelo jogador de equipa que é. É isso que faz a diferença para mim. É um exemplo para os jogadores mais jovens e para os jogadores mais velhos”, declarou.

Para o desafio com o vila-condenses, o técnico holandês adiantou que o extremo brasileiro Raphinha vai ficar de fora dos convocados por precaução, devido a um desconforto muscular na coxa direita, tal como Bas Dost, por ainda se encontrar a recuperar de lesão.

No domingo, o Sporting, terceiro classificado, com 58 pontos, recebe o Rio Ave, nono, com 32, no Estádio José Alvalade, pelas 20 horas, num encontro da ronda 28 do campeonato.