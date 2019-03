Juventus esclarece lesão de Cristiano Ronaldo

A Juventus divulgou, esta terça-feira, o boletim clínico sobre a lesão de Cristiano Ronaldo. Segundo o clube, o jogador sofreu uma lesão sem gravidade nos músculos flexores da coxa direita, mas ainda não foi revelado o tempo de paragem.

Recorde-se que o avançado português lesionou-se ainda na primeira parte do encontro de Portugal frente à Sérvia, no Estádio da Luz, a contar para a qualificação do Europeu 2020. O jogo acabou empatado (1-1).

No rescaldo da partida, o avançado salientou que o problema físico não deveria ser grave e que o regresso estaria para breve. “Conheço o meu corpo. Estou tranquilo porque sei que vou voltar bem daqui a uma ou duas semanas”, disse.