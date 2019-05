Jorge Casquilha deixa de ser treinador do Leixões

Jorge Casquilha terminou funções como treinador do Leixões, que terminou a época 2018/19 no sétimo lugar da II Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a SAD do clube de Matosinhos.

Contratado no início de 2019 para suceder a Filipe Gouveia quando faltavam disputar 20 jornadas, Jorge Casquilha conseguiu “atingir os objetivos”, logrando a manutenção do emblema de Matosinhos, indica a publicação no site da SAD na rede social Facebook.

Na mensagem de despedida, a administração agradeceu “todo o profissionalismo demonstrado” por Jorge Casquilha, bem como “a sua lealdade e a amizade” para com os responsáveis da SAD.

“Jorge Casquilha deixou uma imagem de um excelente treinador e de um homem de carácter, pelo que lhe desejamos a melhor sorte do mundo na sua vida profissional”, refere a nota.