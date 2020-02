$!Jogo entre Juventus e Inter de Milão pode decorrer à porta fechada devido ao coronavírus

O encontro entre Juventus e Inter de Milão, agendado para o próximo domingo, dia 1 de Março, poderá decorrer à porta fechada, devido ao coronavírus, surto que tem vindo a se propagar em Itália, o país da Europa que contabiliza mais infecções pela nova estirpe.

Avança o jornal desportivo Tuttosport, esta segunda-feira, que o duelo mais esperado da 26.ª jornada da Liga Italiana, a ser disputado no Allianz Stadium, poderá não ser adiado, à semelhança do que se sucedeu este fim-de-semana em diversos (4) desafios do campeonato transalpino, mas haverá outro tipo de implicações. O jornalista Guido Vaciago escreve mesmo que a falta de datas disponíveis para reagendar o dérbi italiano, programado para domingo à noite, faz com que as chances dos jogadores entrarem em campo para o desafio sem público sejam muito altas.

“Neste momento, as portas fechadas parecem ter mais possibilidades do que o desenvolvimento regular com o público, mas o Mundo do desporto e do futebol, em particular, está à procura de qualquer oportunidade possível para evitar essa solução drástica. De facto, danos de vários tipos seriam registados: enviar as imagens do dérbi da Itália (500 milhões de telespectadores globais) para o Mundo sem pessoas nas arquibancadas devido ao alarme de coronavírus não seria um sinal encorajador; a nível económico, a Juventus perderia quase cinco milhões em receita; os fãs iam perder um espectáculo único e altamente aguardado; finalmente, um jogo que pudesse decidir o destino do campeonato seria realizado sem a vantagem legítima dos ‘bianconeri’ em terem o seu público para apoiá-los”, redige o transalpino.

Também deve ser enfatizado o facto de que tudo ainda está nas mãos de instituições políticas e de saúde, ou seja, as decisões tomadas pelos que estão no ‘comando’ não serão muito negociáveis pelos clubes de futebol.

“Vamos sofrer um pouco, mas neste momento não sei se continuaremos com as mesmas medidas na próxima semana”, disse o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, respondendo a uma pergunta sobre a possibilidade dos jogos de futebol na Liga Italiana serem novamente suspensos na próxima semana.