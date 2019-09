João Rodrigues realiza travessia em cerca de 5 horas

O sete vezes velejador olímpico, João Rodrigues, cumpriu hoje mais um grande feito na sua carreira, ao realizar uma travessia oceânica entre Madeira-Porto Santo-Madeira em pouco mais de cinco horas e em cima de uma prancha de windfoil. A RTP-Madeira mostrou um vídeo da chegada do velejador à Ponta de São Lourenço, e o treinador do atleta, José António veio a confirmar ao DIÁRIO que as condições do mar afinal estavam perfeitas pelo que resolveram realizar a travessia. De referir que o velejador madeirense teve como companhia outro windsurfer português, neste caso açoriano, que quis acompanhar o madeirense nesta aventura histórica e que serve de homenagem aos 600 anos dos Descobrimentos do arquipélago da Madeira.