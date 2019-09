Inter vence dérbi de Milão e segura liderança

O Inter Milão venceu hoje no terreno do rival AC Milan, por 2-0, em jogo da quarta jornada da Liga italiana de futebol, e segurou a liderança da competição, com o pleno de vitórias.

O croata Brozovic, aos 49 minutos, e o belga Lukaku, aos 78, assinaram os tentos da formação comandada por Antonio Conte, que soma 12 pontos, mais dois do que a octocampeã Juventus.

O AC Milan, que alinhou com Rafael Leão em campo até aos 83, somou o primeiro desaire caseiro na prova e segue no nono lugar, com seis pontos.

O Inter Milão manteve os dois pontos de vantagem sobre a Juventus, que hoje venceu após reviravolta na receção ao Verona, num encontro com dois golos de Cristiano Ronaldo e Miguel Veloso.

O capitão da seleção portuguesa selou o triunfo da Juventus aos 49 minutos, na conversão de uma grande penalidade, depois de o galês Aaron Ramsey se ter estreado a marcar pela formação italiana, aos 31, empatando o encontro que a formação de Verona começou a vencer, graças a um ‘tiro’ de Miguel Veloso, aos 20.

Veloso bateu Buffon com um remate de fora da área, na sequência de Di Carmine ter acertado no poste da baliza na conversão de uma grande penalidade e de, na recarga, o sérvio Lazovic, ter enviado a bola à trave.

Também hoje, o Brescia foi vencer ao terreno da Udinese, por 1-0, com um golo de Rômulo.