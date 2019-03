Iniciados do Marítimo alcançam novo triunfo

O Marítimo derrotou (3-1) o Santa Clara, esta tarde, na 2.ª jornada do ‘play-off’ de apuramento para a fase de campeão nacional de iniciados.

Bernardo Gomes (13 minutos), Filipe Meneses (20) e Leandro Nóbrega (37) marcaram os golos da equipa verde-rubra em São Miguel, local onde está a decorrer este ‘play-off’.

No outro jogo do dia, em iniciados, o V. Guimarães derrotou o Gafanha, também por 3-1.

Assim, as contas do 1.º lugar ficam adiadas para a derradeira jornada, com uma autêntica ‘final’ entre verde-rubros e vimaranenses, jogo marcado para este domingo.

O 1.º classificado garante presença na fase de apuramento de campeão nacional de iniciados.

Francisco e Bernardo, filhos de Danny, integram a equipa iniciados do Marítimo. O internacional português está a acompanhar os jogos nos Açores, testemunhando assim um momento importante no percurso futebolístico dos dois filhos.