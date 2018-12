Gustavo Valter e Kiko nas Seleções nacionais

O Madeira Andebol SAD volta a estar representado nos trabalhos da selecções nacionais da modalidade, que neste final de ano estão envolvidas em mais uma fase da sua preparação. Na principal selecção nacional destaque para o guarda-redes Gustavo Capdville que foi Chamado por Paulo Pereira para o estágio a ter lugar no Luso entre 27 e 30 de Dezembro. A equipa A de Portugal posteriormente irá participar de 3 a 7 de Janeiro, na Suiça, no Torneio Yellow Cup em Winterthur. Já Francisco Pereira (Kiko) e Valter Soares foram chamados à selecção de Sub 21 para participarem em mais um estágio de preparação que se realiza de 26 a 30 de Dezembro, em Celorico da Beira.