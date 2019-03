Grupo de adeptos do Belenenses manifesta-se a favor da SAD do clube

Cerca de uma centena adeptos do Belenenses manifestou-se hoje a favor da SAD do clube, minutos antes do início do jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol, entre o Belenenses e o Portimonense.

“Não aceitamos de maneira nenhuma que o Belenenses tenha outra equipa de futebol profissional. Belenenses só há um, todos os clubes têm uma SAD”, afirmou o sócio que liderou o grupo, sobre o corte de relações entre clube e SAD no início da temporada.

No grupo, faziam parte sócios com mais de 25 anos de filiação, bem como jovens adeptos do clube, mas que, exclamam, são “todos do Belenenses, a ver a única equipa de futebol que representa o clube” e não são “apenas figurantes”.

“Queremos positivamente demonstrar que somos do Belenenses, não queremos guerras com ninguém, mas sabemos que há problemas no clube. Nunca estivemos tão bem como agora, desde que Rui Pedro Soares veio para o Belenenses, em 2012, fomos à Liga Europa e estamos sem descer de divisão há nove anos”, prosseguiu o mesmo sócio.

As divergências entre clube e SAD do Belenenses tiveram o seu auge em junho de 2018, quando o protocolo de usufruto do estádio do Restelo terminou e obrigou a equipa sénior a deslocar-se para o Estádio Nacional, em Oeiras.

O clube, presidido por Patrick Morais de Carvalho, criou uma equipa com o nome original, que atualmente milita na terceira divisão distrital de Lisboa, e agiu judicialmente para impedir a equipa da I Liga, comandada pela SAD de Rui Pedro Soares, de utilizar a ‘cruz de Cristo’ como emblema.