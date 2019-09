Governo Regional vai continuar a apoiar eventos e provas de automóveis clássicos

O Governo Regional vai continuar a apoiar a realização de eventos e provas de automóveis clássicos. A garantia foi dada, esta manhã, pela secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, aquando da Conferência de apresentação da ‘30ª Volta à Madeira Classic Rally’.

A prova realiza-se entre os dias 7 e 8 de Setembro, integrando, no total dos seus participantes, seis equipas do continente português e seis das Ilhas Canárias.

Paula Cabaço, que começou por agradecer ao Clube de Automóveis Clássicos a escolha do espaço Infoarte para a apresentação desta prova, destacou a importância do evento em três grandes vertentes: “por um lado, na promoção e valorização do património automóvel regional, por outro, pela sua importância na complementaridade que traz à oferta de animação turística do destino e, naturalmente, pela projecção que traduz para a Madeira, quer na imprensa quer através dos participantes e, obviamente, por quem assiste aos eventos”.

A secretária regional do Turismo e Cultura frisou ainda a “capacidade organizativa” do Clube de Automóveis Clássicos, apontando o grande “sucesso” de eventos anteriores, assim como reconheceu a mobilização que tem vindo a ser conseguida, quer de turistas quer de madeirenses, nomeadamente no ‘Madeira Car Classical Revival’, que decorreu durante a Festa da Flor de 2019.

Refira-se que, em 2019, o Governo Regional apoiou a realização de quatro eventos de automóveis clássicos: o já referido ‘Madeira Classic Car Revival’, a que se junta a ‘Rampa do Barreiros’, o ‘V Harvey Foster Classica New Road’ e, agora, a ‘30.ª Volta à Madeira Classic Rally’.