Goleada do Nacional coloca Marítimo em zona de descida

A goleada do Nacional, esta tarde, frente ao Feirense (4-0), relegou provisoriamente o Marítimo para o 16.º e antepenúltimo lugar do campeonato, posição que este ano dá ‘direito’ a um bilhete directo rumo à II Liga.

À partida para esta jornada, ambas as formações insulares estavam igualadas pontualmente (20), mas a vitória alvinegra ‘afundou’ os verde-rubros para baixo da linha de água. O emblema do Almirante Reis está a um ponto do Desportivo das Aves (15.º classificado), que recebe esta jornada o Benfica. Curiosamente, a equipa de Vila das Aves foi o último adversário com que o Marítimo mediu forças, tendo batido os verde-rubros, na Madeira, por 1-0.

A equipa orientada por Petit joga este domingo frente ao Belenenses SAD, no Bonfim, às 15 horas, e em caso de derrota as contas da permanência podem complicar-se.

Refira-se ainda que esta tarde, a conferência de imprensa do Marítimo, que servia de antevisão para a deslocação a Lisboa, foi cancelada.