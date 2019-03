Início de ‘loucos’ nos Barreiros. Um golaço de Edgar Costa, à passagem do minuto 5, dava vantagem ao Marítimo no dérbi madeirense, com o extremo de 31 anos a cobrar de forma exímia um livre directo, à entrada da grande área, sem hipóteses de defesa para Daniel Guimarães. Cinco minutos depois, Camacho empata o encontro através da marcação de uma grande penalidade.