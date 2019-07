GD Estreito conquista bronze no Campeonato Nacional de Juvenis de atletismo

O Grupo Desportivo do Estreito (GDE) conquistou o 3º lugar, em femininos, no Campeonato Nacional de Juvenis (sub-18), numa prova dominada pelo Sporting, que se sagrou campeão em masculinos e femininos.

A competição da Federação Portuguesa de Atletismo, em conjunto com a Associação de Atletismo de Santarém, decorreu no Estádio Papa Francisco, em Fátima. A equipa masculina do GDE ficou na quinta posição. Antes, num honroso 4º lugar, ficou a equipa masculina da Associação Desportiva e Cultural do Jardim da Serra.

No cômputo geral, e num campeonato que juntou mais de uma centena de equipas (138) de todo o país, os atletas da Região Autónoma da Madeira trouxeram para casa onze (11) medalhas.

Heptatlo Juvenis - 1 ª posição para a atleta Milena Lucena, do GDE, com um total de 4.440 pontos

Peso - 5 kg (Masc) - 3 º lugar para o atleta Luís Silva, da AJS, com a marca de 14,82

2.000m Obstáculos (Masc) - 1 º lugar para o atleta Eduardo Pestana, AJS, com a marca de 6’01,82

Comprimento (Fem) - 2 ª lugar para a atleta Milena Lucena, do GDE, com a marca de 5,65

Dardo - 700 g (Masc) – 1º lugar para o atleta Moisés Faria, do GDE, com a marca 59,73

5.000 metros Marcha (Fem) - 2 ª para a atleta Adriana Viveiros, da ADRAP, com um tempo de 41,65

Martelo - 5 kg (Masc) - 2 º lugar para o atleta Bruno Faria, da AJS, com a marca de 49,55

3 º lugar para o atleta Francisco Pereira, do GDE, com a marca de 45,95

Triplo Salto (Fem) - 2 ª lugar para a atleta Milena Lucena, do GDE, com a marca de 11,73

Disco - 1,5 kg (Masc) - 3 º lugar para o atleta Luís Silva, da AJS, com a marca de 40,72

Salto com Vara (Fem) - 2 º lugar para a atleta Sara Pereira, da AJS, com a marca de 2,85