Fu Yu na final de ténis de mesa ao vencer Lian Ni Xianos Jogos Europeus

A portuguesa Fu Yu apurou-se hoje para a final da competição de ténis de mesa dos II Jogos Europeus, ao vencer a luxemburguesa Lian Ni Xia por 4-2, assegurando a 11.ª medalha lusa em Minsk.

Fu Yu, nona do ‘ranking’ europeu, venceu os dois primeiros ‘sets’ à 28.ª da classificação, por 11-6 e 11-5, contudo permitiu o empate, ao perder por 5-11 e 6-11.

A atleta lusa acabou por se superiorizar à rival de 55 anos com 11-6 e 11-8, assegurando a presença na final e nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Na final do torneio dos Jogos Europeus, marcada para as 18:00 locais (16:00, horas em Lisboa), Fu Yu, atleta casada com o madeirense Duarte Fernandes e que já representou vários clubes madeirenses, vai defrontar a alema Ying Han, que derrotou a monegasca Xionxin Yang, por 4-3.

A seleção lusa soma 10 medalhas nos II Jogos Europeus, com uma de ouro, Carlos Nascimento, nos 100 metros, e cinco de prata, alcançadas por: equipa de judo na prova mista, ciclista Nelson Oliveira (contrarrelógio), ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico, e Fernando Pimenta em K1 1000.

Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros e por Diogo Ganchinho nos trampolins.

Fu Yu garantiu 11.ª vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos



A presença de Fu Yu, na final desta tarde garantiu a 11.ª vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, depois de se qualificar para a final do torneio feminino dos Jogos Europeus, que estão a decorrer em Minsk.

Depois de ter sido 33.ª em 70 participantes no Rio2016, Fu Yu, de 40 anos, garantiu a sua segunda presença em Jogos Olímpicos, depois de vencer a luxemburguesa Lian Ni Xia por 4-2, nas meias-finais, em Minsk.

À semelhança do que aconteceu para o Rio de Janeiro, os velejadores Jorge Lima e José Luís Costa foram os primeiros a assegurar uma quota nos 49er, ainda não sendo certo que serão os dois a representar Portugal.

No atletismo, quatro atletas já conseguiram mínimos, com destaque para o experiente João Vieira nos 50km marcha, devendo participar pela quinta vez em Jogos.

Pedro Pichardo e Evelise Veiga têm mínimos no triplo salto e Carla Salomé Rocha na maratona.

Na natação, Gabriel Lopes e Alexis Santos têm marca de qualificação nos 200 metros estilos, e Tamila Holub e Diana Durães nos 1.500 metros livres.

Ana Catarina Monteiro fecha o lote de nadadores com mínimos, nos 200 metros mariposa.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 decorrem de 24 de julho a 09 de agosto de 2020.