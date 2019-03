“Foi um dérbi muito quente”, atira Petit

Após o triunfo por 3-2, frente ao Nacional da Madeira, o treinador do Marítimo, Petit, era um homem satisfeito. Falando aos microfones da Sport TV, o técnico verde-rubro exaltou o ambiente do ‘Caldeirão’ num jogo em que não sabia o que esperar em termos emocionais.

“Por isso é que isto se chama ‘Caldeirão’! Um dérbi muito quente, o meu primeiro dérbi, mas o mais importante foi a nossa vitória. Não sabia como seriam as emoções, mas acho que o comportamento dos jogadores e por aquilo que trabalhamos ao longo destes 15 dias, apesar de algumas ausências, fizemos aquilo que trabalhamos durante a semana e é uma vitória justa da nossa parte. Poderiam haver mais golos para o lado do Nacional, mas também para o nosso lado. Quem saiu daqui saiu satisfeito”, referiu Petit, colocando alguma água na fervura no objectivo da permanência na I Liga.

“Vamos jogo a jogo. Nos últimos seis jogos jogámos sempre com os primeiros seis classificados. Perdemos em Guimarães e no Dragão, mas de resto contra o Moreirense, com o Belenenses e com o empate frente ao Sporting temos vindo a crescer. É claro que nós queremos sempre mais e é para isso que trabalhamos. Somos ambiciosos. Foi uma vitória importante e chegámos aos 30 pontos, mas temos agora em Setúbal um jogo e depois recebemos o Feirense, penso que a meta que a atingir é jogo a jogo conseguirmos os três pontos”, referiu o treinador do Marítimo, confiante em conseguir chegar aos 40 pontos até ao final desta edição da I Liga.