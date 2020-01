FC Porto vence Varzim e está nas ‘meias’ da Taça de Portugal

O FC Porto venceu hoje o Varzim, por 2-1, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal em futebol, disputado no estádio do Dragão, e garantiu o apuramento para a meia-final da competição.

Os ‘dragões’, finalistas vencidos na última época, adiantaram-se no marcador com um golo de Soares, aos 28 minutos, com o Varzim, que disputada a II Liga, a chegar ao empate através de um livre de Hugo Gomes (36), mas, ainda antes do intervalo, o central Marcano (41) devolveu a vantagem ao FC Porto.

Os ‘azuis e brancos’, que já ergueram o troféu por 16 vezes, vão disputar a meia-final da Taça de Portugal com o vencedor do confronto entre o Académico de Viseu, do segundo escalão, e Canelas 2010, do Campeonato de Portugal, agendado para quinta-feira.