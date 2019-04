FC Porto tem primeiro teste a ‘sério’ na ‘Champions’, na casa do Liverpool

O FC Porto tem na terça-feira o primeiro teste a ‘sério’ na edição 2018/19 da Liga dos Campeões em futebol, ao reencontrar o Liverpool, no ‘mítico’ Anfield Road, para a primeira mão dos quartos de final.

Depois de ter vencido, sem dificuldades, um grupo com Schalke 04, Galatasaray e Lokomotiv Moscovo e ter afastado a Roma, após prolongamento (1-2 fora e 3-1 em casa), nos ‘oitavos’, os ‘dragões’ vão defrontar a equipa que os ‘dizimou’ a época passada.

Nos ‘oitavos’ da edição 2017/18, os ‘reds’ resolveram a eliminatória no primeiro jogo, no Dragão, ao golearem por 5-0, com três golos de Mané, um de Salah e outro de Firmino, o trio de ataque que continua a ‘espalhar pânico’ na presente temporada.

Agora, a eliminatória começa em Liverpool, onde os comandados de Sérgio Conceição conseguiram, há um ano, empatar a zero, mas num jogo que já começou com tudo resolvido, face à ‘mão cheia’ de golos dos ingleses no Porto.

O desafio dos ‘azuis e brancos’ é imenso, nomeadamente pela história, segundo a qual, em 19 visitas, o FC Porto jamais venceu em Inglaterra, onde sofreu mais goleadas (quatro) -- três 0-4 e um 0-5 -- do que conseguiu não perder (três), sendo que também nunca bateu os ‘reds’ (três empates e três derrotas).

Pior do que o passado, é, porém, o presente, já que o Liverpool, finalista vencido na época passada (1-3 com o Real Madrid), está agora ainda mais forte, nomeadamente com a incorporação do guarda-redes brasileiro Alisson.

O único dado a favor do FC Porto é que a ‘Champions’ não é o grande objetivo da época do Liverpool, cuja ‘obsessão’ passa por conquistar o campeonato inglês, feito que os ‘reds’ não conseguem há quase 30 anos, desde a ‘longínqua’ época de 1989/90.

Ainda assim, o conjunto da cidade dos Beatles também corre por um sexto título europeu, depois dos conquistados em 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84 e 2004/05, até porque ainda não terá esquecido o desaire da época passada e as ‘casas’ de Karius.

A ajudar, ainda o facto de ter ‘caído’ ao primeiro jogo nas taças internas: perdeu por 2-1 com o Chelsea na Taça da Liga, em 26 de setembro, no que ainda é o único desaire caseiro da época, e pelo mesmo resultado no reduto do Wolverhampton, a 07 de janeiro, no que ainda é a última derrota em 2018/19.

Os ingleses são, assim, amplamente favoritos e a grande tarefa do FC Porto passará por sair ‘vivo’ de Anfield Road e adiar para o Dragão a resolução da eliminatória, mesmo sabendo que isso não será a garantia de absolutamente nada.

O 5-0 dos ‘reds’ no Dragão na época passada ainda está presente e, recentemente, nos ‘quartos’, o ‘onze’ de Klopp ficou-se por um ‘nulo’ na receção ao Bayern Munique e, depois, foi ganhar à Alemanha por 3-1 (dois golos de Mané e um de Van Dijk).

Na ‘Champions’, o Liverpool já perdeu três vezes, todas na fase de grupos, nos redutos de Nápoles (0-1), Estrela Vermelha (0-2) e Paris Saint-Germain (1-2), enquanto o FC Porto só caiu uma, na casa da Roma, que a época passada afastara o FC Barcelona.

Os ‘dragões’ não se têm mostrado, porém, especialmente fortes nos grandes jogos, nomeadamente no campeonato luso, prova em que perderam os dois embates com o Benfica (0-1 na Luz e 1-2 no Dragão) e também não venceram o Sporting (0-0 em Alvalade).

Em reduto alheio, e entre os seis primeiros, o FC Porto também não logrou, aliás, vencer o Vitória de Guimarães (0-0) e o Moreirense (1-1), somando apenas um triunfo, com o Sporting de Braga (3-2), mas muito sofrido e à custa de dois penáltis.

Pelo contrário, o Liverpool tem-se mostrado muito forte em casa, onde só perdeu com os ‘bleus’ para a Taça da Liga e ganhou 17 de 21 encontros -- conseguiram empates o Bayern Munique, o Manchester City e o Leicester.

Na sexta-feira, no ‘aquecimento’ para o confronto da primeira mão dos ‘quartos’, ‘reds’ e ‘dragões’ assumiram, à condição, com mais um jogo, a liderança dos respetivos campeonatos, ao vencerem o Southampton (3-1 fora, após 0-1) e o Boavista (2-0 em casa).

Em Anfield Road, e por castigo, o Liverpool não vai poder contar com Robertson, enquanto o FC Porto atuará desfalcado de Pepe e Herrera, sendo que Éder Militão, Danilo e Otávio estão a um amarelo de falhar a segunda mão, em 17 de abril.

O encontro entre o Liverpool e o FC Porto, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, realiza-se na terça-feira, pelas 20:00, em Anfield Road.