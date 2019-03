FC Porto prossegue preparação da recepção ao Marítimo com quatro ausentes

O FC Porto prosseguiu hoje a preparação para a recepção ao Marítimo, no sábado, para a 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com quatro jogadores ausentes dos trabalhos da equipa principal.

De acordo com uma nota publicada no site oficial dos ‘dragões’, o boletim clínico portista continua a integrar três nomes, sendo que o guarda-redes brasileiro Fabiano abandonou o trabalho de ginásio e evoluiu para “treino integrado condicionado”.

O médio Bruno Costa, que sofreu uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda no último fim de semana, durante o empate da equipa B com o Leixões, na II Liga, fez tratamento e ginásio, enquanto o avançado camaronês Aboubakar voltou a realizar trabalho de ginásio e treino condicionado.

De fora continua também o brasileiro Jorge, que esteve ausente da sessão matinal orientada pelo treinador Sérgio Conceição, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, devidamente autorizado “para tratar de assuntos pessoais”.

Os campeões nacionais voltam a treinar na quinta-feira, pelas 11 horas, novamente no Olival, com uma sessão à porta fechada, tendo em vista o próximo jogo do campeonato, no qual seguem na segunda posição, com 60 pontos, os mesmos do líder Benfica.