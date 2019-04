FC Porto empata em Braga e garante final da Taça de Portugal

O FC Porto empatou esta noite, 1-1, no reduto do Sporting de Braga, em jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal em futebol, e tornou-se no primeiro finalista a rumar ao Jamor, na edição de 2018/2019 da competição.

Num jogo agradável os bracarenses foram superiores na primeira parte e foram em vantagem ao intervalo com um golo de Paulinho à passagem do minuto 41. Contudo no segundo tempo o conjunto orientado por Sérgio Conceição equilibrou a partida e Danilo Pereira, ao minuto 74 ‘sentenciou’ a eliminatória ao fazer o golo do empate.

De referir que na primeira mão, disputada no Estádio do Dragão os portistas tinham vencido por 3-0.

Amanhã à noite Sporting e Benfica disputam a segunda mão da outra meia-final, no Estádio José Alvalade, com o encarnados a estarem em vantagem por 2-1.