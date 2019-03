Especialistas debatem prevenção da manipulação de competições desportivas

Vários especialistas internacionais vão debater a prevenção da manipulação de competições desportivas, na quinta-feira, em conferência no Instituto Superior de Ciência do Trabalho e da Empresa (ISCTE), em Lisboa.

“Denunciar ou não denunciar -- vantagens e perigos em reportar irregularidades no desporto” é o tema do evento que juntará elementos da unidade de prevenção de manipulação de competições do Comité Olímpico Internacional (COI) e da Unidade de Integridade da Federação Internacional de Ténis.

São temas nucleares da conferência a manipulação de resultados no setor do desporto e código de silêncio, bem como os sistemas de proteção de denunciantes.

A Polícia Judiciária, a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, Inovação e Tecnologia no Gaming, Federação Portuguesa de Futebol e Transparência Internacional -- Portugal são entidades que também vão dar o seu contributo.

O evento é organizado pelo Centro de Estudos Internacionais -- IUL (Instituto Universitário de Lisboa), em parceria com o Comité Olímpico de Portugal.