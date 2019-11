Duarte Nuno Anjo marca presença no torneio ‘VICTOR Welsh International 2019’

Entre esta quarta-feira, dia 27, e o próximo sábado, 30 de Novembro 2019, decorre em Cardiff, no País de Gales, o torneio internacional ‘VICTOR Welsh International 2019’.

O referido torneio irá contar com a participação do atleta do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, Duarte Nuno Anjo, a competir na vertente de Singular Homens e Pares Homens, fazendo dupla com o atleta Bruno Carvalho (CHEL).

O atleta estreia-se hoje, estando inserido no quadro principal da prova de Singular Homens e no Quadro de Qualificação na prova de Pares Homens.

Esta prova faz parte das competições calendarizadas pela Bolsa de Solidariedade Olímpica, prova do circuito de apuramento olímpico Tokyo 2020.