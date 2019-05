Diego Barcelos abandona Nacional de “consciência tranquila”

O médio do Nacional, Diego Barcelos, anunciou que vai abandonar o clube madeirense, agora despromovido à II Liga, mas sublinha que sai de “consciência tranquila”.

“Após 6 épocas e meia, venho oficialmente comunicar o meu desligamento do clube”, publicou o atleta brasileiro de 34 anos na página pessoal do Facebook.

Diego Barcelos diz que levará na bagagem boas memórias dos tempos em que vestiu a camisola alvi-negra e que não guarda ressentimentos de nada. “Foram épocas de muitas vitórias, e é desse Nacional que sempre irei lembrar”, escreveu.

A saída do jogador coincide com a despromoção do emblema da Choupana à II Liga, mas Diego Barcelos, acredita que não será por muito tempo.

“Deixo o clube num momento menos bom, mas com a consciência tranquila que dei o meu melhor sempre, e assim como num passado recente, acredito que o clube irá se levantar, e voltará a ocupar os lugares de onde nunca deveria ter saído!”, regista o médio nacionalista que se despede da massa adepta com um agradecimento. “Um obrigado especial aos adeptos, que sempre me respeitaram, e nunca deixaram de apoiar a equipe. Ao Clube Desportivo Nacional colegas e equipe técnica, o meu muito obrigado! Não há gente com a gente!”