Danilo atribui favoritismo ao Liverpool mas revela sonho de passar às meias-finais da Liga dos Campeões

O médio Danilo apontou hoje o Liverpool como favorito no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, na terça-feira, mas revelou a ambição de o FC Porto passar às meias-finais.

“Em relação ao favoritismo, talvez penda um bocado para o lado do Liverpool, sabendo que jogam em casa e aqui é sempre um estádio difícil de se jogar”, admitiu, na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

Tal como o treinador Sérgio Conceição, também Danilo procurou relativizar a importância do resultado da época passada, quando os ‘reds’ golearam o Porto 5-0 na primeira mão dos ‘oitavos’, no estádio do Dragão.

“Acho que no plantel não há nenhum sentimento de vingança, porque quem pensa em vingança normalmente dá-se mal. Há um sentimento de muita ambição, de muito querer e de um plantel que trabalha ao máximo para estar nestes palcos”, acrescentou.

O médio não esconde o desejo de eliminar o Liverpool e passar à próxima fase para estar nas meias-finais da Liga dos Campeões, explorando os pontos fracos de um adversário “forte e exigente”.

“Tem um pendor ofensivo grande, consegue contra-atacar com muita facilidade, tem jogadores muito rápidos. É uma equipa bem compacta, mas que tem lacunas. São estratégias que temos e é explorá-las ao máximo”, disse.

Danilo está determinado em não deixar passar atacantes fortes como Sadio Mané ou Mohamed Salah, e está preparado para os duelos individuais.

“São importantes, porque são os duelos que vão levar ao êxito no final do jogo”, afirma.

O FC Porto defronta na terça-feira, pelas 20:00, o Liverpool, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, marcado para Anfield Road. A segunda mão é em 17 de abril, no estádio do Dragão, no Porto.