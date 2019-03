Cristiano Ronaldo não jogou e adeptos do Génova pediram devolução do dinheiro

Vários adeptos do Génova pediram a devolução do dinheiro dos bilhetes referentes ao encontro que ditou a primeira derrota da Juventus no campeonato.

De acordo com a imprensa italiana, desde sábado, dia em que Allegri anunciou que Cristiano Ronaldo nem no banco de suplentes iria sentar-se, que os adeptos da equipa do Noroeste de Itália pediram o reembolso do valor que tiveram de despender pelos ingressos para assistir à partida no seu reduto.

A indignação, contudo, pode ter atenuado, isto porque o Génova venceu esta manhã a Vecchia Signora, por 2-0, triunfo que até ‘vale’ mais do que o preço do bilhete.