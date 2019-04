Cristiano Ronaldo cada vez mais próximo de ser campeão em Itália

O Nápoles atrasou-se ainda mais na perseguição à Juventus, ao perder hoje em Empoli, por 2-1, na 30.ª jornada da Liga italiana de futebol, passando a ter menos 18 pontos do que a equipa de Cristiano Ronaldo.

A oito jornadas do fim do campeonato, o Nápoles, que hoje jogou com Mário Rui a titular, só por ‘milagre’ impedirá o oitavo ‘scudeto’ consecutivo da ‘vecchia signora’, que terça-feira passara em Empoli por 2-0.

No estádio Carlo Castellani, em Empoli, o brasileiro Diego Farias adiantou os locais, aos 28 minutos, e o polaco Zielinski empatou, aos 44. O golo da vitória da equipa anfitriã chegou na segunda parte, aos 52, por Di Lorenzo.

A Juventus tem 81 pontos, contra 63 do Nápoles. Em terceiro está o Inter, com 56, que cimentou a posição com uma goleada em Génova - 4-0 para os milaneses foi o resultado final.

João Mário só entrou no jogo aos 66 minutos, quando o resultado estava contralado e já acusava uma vantagem de três golos para os visitantes.

Gagliardini (15 e 80), Icardi (40, de grande penalidade) e o croata Perisic (54) rubricaram os golos da equipa visitante, que tem o terceiro lugar seguro por quatro pontos sobre o Milan, que terça-feira empatou 1-1 na receção à Udinese.

A aproximação ao quarto lugar do Milan foi totalmente falhada pela Lazio, que perdeu em Ferrara com o SPAL (1-0) e continua com 48 pontos.

Com os mesmos pontos está agora a Roma, que empatou 2-2 na receção à Fiorentina, o Torino, vencedor da Sampdoria por 2-1, e ainda a Atalanta, que só joga quinta-feira contra o Bolonha.

A luta pelo quinto lugar ‘promete’ até porque a três pontos deste quarteto segue a Sampdoria, ainda muito a tempo de se intrometer na luta pela Liga Europa.

Também para esta jornada, o Frosinone ganhou ao Parma por 3-2. Não deu para sair de antepenúltimo, mas recuperou alguma esperança, já que a linha de manutenção passou a estar a sete pontos.