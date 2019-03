Costinha espera tirar proveito do factor casa na recepção ao Rio Ave

O treinador do Nacional, Costinha, disse hoje esperar beneficiar do apoio dos adeptos madeirenses na recepção ao Rio Ave, no domingo, da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Jogar em casa terá de ser sempre uma vantagem a nosso favor”, afirmou o técnico da formação madeirense, 14.ª classificada, com 26 pontos, na antevisão ao jogo com os vila-condenses, 10.ºs com 29.

O jogo entre Nacional e Rio Ave está marcado para domingo, às 15 horas.

“É importante conquistar os três pontos e isso é uma evidência”, referiu Costinha, admitindo que o desempenho do Nacional “depende sempre de como o adversário deixa expor o jogo”.

O Nacional sofreu uma pesada derrota na passada jornada, no terreno do Portimonense (5-1), e Costinha pretende que a sua equipa dê “uma imagem diferente, jogando sem qualquer tipo de receio”, frente a “uma boa equipa”, com “jogadores velozes na frente” e que ambicionava “estar num patamar diferente”.

Rejeitando “entrar em depressão”, Costinha pretende que os insulares apresentem “uma boa atitude competitiva”, para facilitar a gestão do jogo, admitindo que a necessidade de vencer pode deixar a equipa ansiosa.

Os Júlio César e Kalindi e o avançado Bryan Rochez vão falhar o encontro, por castigo, tal como Felipe Lopes, Avto, João Camacho, Brayan Riascos e Diego Barcelos, todos lesionados, sendo que este último ainda pode recuperar a tempo do jogo.

Costinha desvalorizou estas ausências, realçando que abrem a oportunidade para outros atletas demonstrarem que têm capacidade para jogar.