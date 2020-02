Os torneios de râguebi de sevens, previstos para decorrerem em Hong Kong e Singapura, em Abril, foram adiados para Outubro devido ao surto com o coronavírus Covid-19, juntando-se a uma série de eventos cancelados ou adiados.

Segundo um comunicado da Federação internacional de râguebi, esta foi “uma resposta às preocupações sanitárias persistentes ligadas à epidemia do novo coronavírus”.

Prevista para entre 3 e 5 de Abril, a etapa de Hong Kong, criada em 1976 e que foi uma das provas que estiveram na origem do circuito mundial, foi adiada para o fim de semana de 16 a 18 de Outubro.

A selecção portuguesa, que desde 2016 foi rebaixada, não está entre a elite, mas vai disputar a World Rugby Sevens Challenger Series, uma nova competição internacional, recentemente lançada para impulsionar o desenvolvimento do râguebi de sevens em todo o mundo.

As duas jornadas da World Rugby Sevens Challenger Series inaugural vão ser disputadas na cidade chilena de Viña del Mar (15 a 16 de Fevereiro de 2020) e em Montevideu (22 a 23 de Fevereiro de 2020), sendo que as oito primeiras classificadas nas duas jornadas deveriam disputar um ‘play-off’ por um lugar no circuito mundial, e que estava agendado para decorrer em Hong Kong, também entre 3 e 5 de Abril.

A etapa de Singapura foi adiada para o fim de semana de 10 e 11 de Outubro.

O adiamento das duas provas junta-se ao de um grande número de eventos que, entretanto, foram anulados ou adiados, com destaque para o campeonato chinês de futebol, agendado para arrancar em 22 de Fevereiro e cujo início foi retardado.

Também a Liga dos Campeões asiática será afectada, com os jogos que envolvem as equipas chinesas a serem adiados, para já, para abril, com excepção para a equipa do Beijing Guoan, que se encontra instalada na Coreia do Sul, bem como o torneio de qualificação olímpico feminino, previsto inicialmente para Wuhan, epicentro da epidemia, transferido para Sidney, Austrália.

Os Mundiais de atletismo de pista coberta foram adiados para 2021, os quais seriam o primeiro grande evento de atletismo do ano, a cerca de quatro meses dos Jogos de Tóquio2020, tendo ainda sido anuladas as provas de golfe da LPGA e PGA previstas para a China.

O Grande Prémio de Fórmula 1 da China também foi adiado devido ao surto generalizado do novo coronavírus no país asiático e a Federação Internacional do Automóvel a acompanhar a situação no que diz respeito a outros eventos motorizados.

O surto do novo coronavírus - Covid-19 - foi inicialmente detectado em Dezembro passado e o seu número total de mortes fixou-se hoje em 1.367, enquanto o número de casos confirmados ascendeu a 59.804, em toda a China continental.

O novo vírus, que provocou um morto em Hong Kong e outro nas Filipinas, afecta também o território de Macau (com oito infectados) e mais de duas dezenas de países, onde os casos de contágio superam os 350.