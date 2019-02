Clássico FC Porto-Benfica com vista para o título

O clássico de sábado entre FC Porto e Benfica no Estádio do Dragão tem vista privilegiada para o título, a 11 jornadas do final da I Liga de futebol, com os dois grandes candidatos separados por um ponto. Na Madeira o Nacional recebe o Tondela e o Marítimo desloca-se a casa do Vitória de Guimarães.

À 24.ª ronda, ‘dragões’ e ‘águias’ parecem ter cada vez menos concorrência entre as outras equipas do campeonato, nomeadamente Sporting de Braga (terceiro) e Sporting (quarto), que estão já a oito e 11 da liderança, respetivamente.

No sábado, a partir das 20:30, vive-se mais um capítulo do clássico, num momento em que o FC Porto lidera apenas por um ponto, numa época em que chegou a ter sete, na pior fase do Benfica e que levou no início de janeiro ao despedimento de Rui Vitória.

A entrada de Bruno Lage, treinador promovido da equipa B, ‘empurrou’ o Benfica para oito vitórias consecutivas no campeonato, num mesmo período em que o FC Porto consentiu três empates (Sporting, Vitória de Guimarães e Moreirense).

O único desaire do Benfica de Lage surgiu precisamente com o FC Porto, mas nas meias-finais da Taça da Liga, em Braga, com os ‘encarnados’ a perderem por 3-1, num jogo polémico em matéria de arbitragem.

No sábado, na 24.ª jornada, a jogar em casa, o FC Porto deverá entrar ‘reforçado’ para o grande teste, com o previsível regresso ao ‘onze’ de Brahimi, sendo que Danilo e Marega também estão recuperados de lesões e às ordens de Sérgio Conceição.

O avançado maliano, que se lesionou no início de fevereiro, foi suplente no 3-0 aos bracarenses para a Taça de Portugal, na terça-feira, e Danilo também começou no banco e entrou. Em relação à última ronda, também podem regressar Soares e Militão,

Nas ‘águias’, Bruno Lage tem um enigma para resolver: se mantém o jovem Florentino no meio-campo, juntamente com o brasileiro Gabriel, ou se faz regressar Samaris, utilizado a central na ausência de Ferro, expulso na 22.ª ronda.

O treinador benfiquista voltará a ter disponível Ferro, o central que foi buscar à equipa B após as lesões de Jardel e Conti, bem como o lateral direito André Almeida, que falhou a goleada ao Desportivo de Chaves (4-0), na segunda-feira, para cumprir a penalização a um quinto amarelo.

Com os olhos quase todos postos no sábado no Dragão, os ‘perseguidores’ Sporting de Braga e Sporting apenas entram em campo no domingo.

O Braga, que visita o Rio Ave (9.º), atravessa o seu pior momento da época, após duas derrotas consecutivas na I Liga, a primeira em Alvalade (3-0) e a segunda em casa frente ao Belenenses (7.º), por 2-0, e mais uma na Taça de Portugal, cenário que não vivia desde o final da época 2016/17.

O Sporting, que esta época já venceu a Taça da Liga, continua a mostrar grande irregularidade. A uma boa vitória frente aos bracarenses, seguiu-se a eliminação na Liga Europa, com o Villarreal, e um ‘nulo’ nos Barreiros, com o Marítimo.

Os ‘leões’ poderiam ter capitalizado mais a derrota do Sporting de Braga, na aproximação ao terceiro lugar no campeonato, num momento em que estão praticamente afastados da corrida ao título.

No domingo, a partir das 20:00, a equipa mede forças no estádio José Alvalade com o Portimonense (10.º), com quem perdeu na primeira volta, mas que também não está bem, sem vencer há cinco jogos na I Liga, com quatro derrotas e um empate.

Ainda nesta ronda, o surpreendente Moreirense (5.º) recebe no sábado o Vitória de Setúbal (13.º), equipa um ponto acima da zona de descida, e o Vitória de Guimarães defronta (6.º) em casa o Marítimo (12.º), a dois pontos da linha de despromoção.

Na zona de perigo, continuam as equipas do Feirense (18.º), sem vencer há 21 jogos, do Desportivo de Chaves (17.º) e do Desportivo das Aves (16.º).

A equipa de Santa Maria da Feira defronta fora no domingo o Belenenses (7.º), enquanto o Chaves recebe no mesmo dia o Santa Clara (8.º). O Desportivo das Aves abre a jornada na sexta-feira, com a receção ao Boavista (11.º).

Programa da 24.ª jornada:

- Sexta-feira, 01 mar:

Desportivo das Aves -- Boavista, 20:30.

- Sábado, 02 mar:

Nacional -- Tondela, 15:30.

Moreirense -- Vitória de Setúbal, 18:00.

FC Porto -- Benfica, 20:30.

- Domingo, 03 mar:

Belenenses -- Feirense, 15:00.

Desportivo de Chaves -- Santa Clara, 15:00.

Rio Ave -- Sporting de Braga, 17:30.

Sporting -- Portimonense, 20:00.

- Segunda-feira, 04 mar:

Vitória de Guimarães -- Marítimo, 20:15.