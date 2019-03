Cinco alterações no Marítimo frente ao FC Porto

Cinco novidades no onze que o Marítimo apresenta no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, numa partida que tem início marcado para as 20h30 deste sábado.

Face à equipa inicial que Petit apresentou frente ao Moreirense, na jornada passada, as novidades prendem-se com os regressos de Gamboa, Lucas Áfrico, Fabrício, China e Getterson ao escalonamento, enquanto Vukovic, Zainadine, Ruben Ferreira, Joel e Edgar Costa seguem o caminho inverso. Os primeiros três estão lesionados e ficaram na Madeira, enquanto os avançados ficam no banco de suplentes.

Eis o onze do Marítimo: Charles, Nanú, Grolli, Lucas Áfrico e Fábio China; Gamboa, Pelágio, Renê e Fabrício; Barrera e Getterson.