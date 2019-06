Central sérvio Dejan Kerkez reforça Marítimo

O Marítimo garantiu a contratação do central sérvio Dejan Kerkez, 23 anos, que jogava no Spartak Subotica, da I Liga da Sérvia. A noticia foi avançada em primeira mão pelo portal Informer e confirmada hoje por Carlos Pereira ao DIÁRIO.

Dejan Kerkez, 1,90 de altura, era titular indiscutível do clube sérvio, pelo qual, na última temporada, realizou 35 jogos e apontou dois golos. Ainda de acordo com o Informer, o jogador terá custado ao Marítimo 250 mil euros, valor que não foi confirmado pelo Marítimo, que também não revelou a duração e os termos do contrato.