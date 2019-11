Carlos Pereira confirma José Gomes à agência EFE

Esta manhã, à margem da Conferência Mundial de Scouting, que decorre no Porto, José Gomes falou para diferentes órgãos de comunicação social presentes no evento, aos quais admitiu que “há possibilidade de viajar ainda esta tarde ou esta noite para a Madeira, acrescentando: “Há esse interesse, a Liga está forte, muito interessante e é sempre bom estar em Portugal. O Marítimo é um clube com um grande palmarés, e trata - se de uma oportunidade de colocar mais uma equipa a jogar bom futebol no nosso campeonato”.

Apesar de algumas reservas de José Gomes, um pouco mais tarde o presidente Carlos Pereira confirmava a agencia EFE, de Espanha, a contratação de José Gomes, um treinador que passou, em 2010, por Espanha ao serviço do Málaga, como adjunto de Jesualdo Ferreira.