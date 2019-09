Calheta e Ponta do Sol recebem pré-etapa do Campeonato do Mundo de Voo-Livre

De 26 a 29 de Setembro decorre uma pré-etapa do Campeonato do Mundo de Voo-Livre nos concelhos da Calheta e Ponta do Sol, numa organização do Estrela da Calheta e do Arco da Calheta Madeira Paragliding.

Com as descolagens a partir da Achada de Santo Antão, no Arco da Calheta, e as aterragens de precisão no areal da praia da Calheta e no calhau da Madalena do Mar, irão estar em prova “experientes pilotos oriundos de vários continentes”.