$!‘Business Insider’ diz que CR7 está “em rápido declínio” futebolístico

O encontro entre a Juventus e o Atlético de Madrid, que decorreu a 12 de Março, no Allianz Stadium, em Turim, ainda faz correr muita tinta, agora por culpa do ‘Business Insider’, conhecido site de notícias nova-iorquino. Depois das lágrimas de Georgina, do gesto que valeu uma multa de 20 mil euros ao ‘astro’ madeirense ou até mesmo passando pela malapata quebrada por CR7, que nunca avançou dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões em épocas de estreia pelos clubes por onde passou, agora surge à baila um artigo que foi publicado antes do encontro entre italianos e espanhóis, e que ‘destrói’ Cristiano Ronaldo.

Com o título ‘Cinco estatísticas que mostram o quão horrível Cristiano Ronaldo esteve na Liga dos Campeões este ano’, o artigo assinado por Alan Dawson e Yutong Yuan, na manhã do dia 12 de Março, apenas foi partilhado ontem nas redes sociais, particularmente no Facebook, algo que fez ‘incendiar’ por completo a caixa de comentários.

Como já referido, esta notícia foi publicada antes da partida onde Cristiano Ronaldo viria a assinalar um ‘hat trick’ e todo o artigo é elaborado como forma de mostrar que CR7 está “em rápido declínio” no mundo do futebol. “Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões, está a perder o título de ‘Rei da Europa’. A Juventus contratou o avançado para ajudar a equipa a vencer a competição, mas tudo o que ele fez foi retribuir com performances realmente horríveis para o clube de Turim. Ronaldo é um atleta em rápido declínio e nós temos os gráficos para provar isso”, pode ler-se no site da ‘Business Insider’.

Começando por referir que CR7 “caiu nas graças dos italianos desde a sua chegada”, os jornalistas deste site de notícias afirmam que “demorou um pouco para que Ronaldo começasse” a ‘olear’ a máquina. “Ele não marcou nas suas três primeiras partidas no campeonato e atraiu a estatística mais indesejada do futebol europeu - ele havia rematado mais vezes à baliza (23) sem marcar mais do que qualquer outro jogador nas cinco melhores ligas da Europa. Foi tão mau que o filho de Ronaldo, de nove anos, estava superando-o nos escalões base da Juventus. Mas no seu quarto jogo, apenas dois meses após a transferência do Real Madrid, num contrato de 129,3 milhões de dólares, Ronaldo ignorou a seca e registou nove golos e quatro assistências nos seguintes 10 jogos”, aferiram Alan Dawson e Yutong Yuan, antes de se debruçarem sobre a prestação de Cristiano Ronaldo, esta temporada, na Liga dos Campeões, o que os fez elaborar os cinco pontos em que sustentam toda a sua tese do “declínio” futebolístico do capitão da selecção portuguesa de futebol.

De resto, esta publicação já foi alvo de duras críticas, no Facebook, por parte dos fãs do madeirense e pode muito bem ter servido de motivação para CR7, antes do encontro em que mostrou porque razão continua a ser o ‘Rei da Europa’.

“1 - A eficácia de ataque de Ronaldo está em baixa”