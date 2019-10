Braga e FC Porto tentam reforçar liderança, Sporting e Guimarães obrigados a vencer

Sporting de Braga e FC Porto procuram hoje ficar mais perto do apuramento na fase de grupos da Liga Europa em futebol, enquanto Sporting e Vitória de Guimarães tentam ‘emendar’ o mau arranque.

A formação ‘arsenalista’ recebe o Slovan Bratislava e, caso vença os eslovacos, isola-se na liderança do Grupo K, enquanto os ‘dragões’ podem reforçar a sua posição no Grupo G, se venceram no campo do Feyenoord, naquele que promete ser uma das deslocações mais difíceis desta fase.

Na estreia, o Sporting de Braga foi a Inglaterra bater o Wolverhampton, por 1-0, enquanto o FC Porto recebeu e venceu os suíços do Young Boys, por 2-1.

Por seu lado, o Sporting, que foi derrotado no arranque pelo PSV Eindhoven (3-2), está obrigado a bater o LASK Linz, no Estádio José Alvalade, para relançar a sua campanha no Grupo D, naquele que será o segundo jogo de Silas no comando técnico dos ‘leões’ e o primeiro de sempre do treinador de 43 anos nas competições europeias.

Mais difícil parece a tarefa do Vitória de Guimarães, que recebe no Minho o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência e André Silva, num encontro em que os germânicos são claros favoritos.

Na primeira jornada do Grupo F, a equipa de Ivo Vieira foi derrotada no terreno do Standard Liege, por 2-0.

O Sporting de Braga-Slovan Bratislava e o Feyenoord-FC Porto têm início agendado para as 17:55, enquanto o Sporting-LASK Linz e o Vitória de Guimarães-Eintracht Frankfurt arrancam às 20:00.