Besiktas regressa às vitórias na Liga turca e deixa zona de despromoção

O Besiktas, próximo adversário do Sporting de Braga na Liga Europa de futebol, regressou hoje aos triunfos e deixou a zona de despromoção na liga turca, ao impor-se por 2-0 na receção ao líder Alanyaspor, na sétima jornada.

Com o defesa lateral esquerdo português Pedro Rebocho no banco de suplentes durante os 90 minutos, a formação de Istambul apenas conseguiu garantir a vitória no segundo tempo, com golos de Burak Yilmaz, aos 50, de grande penalidade, e Diaby, jogador emprestado pelo Sporting, aos 69.

O Besiktas, que esteve quatro jogos sem vencer no campeonato, ocupa o 12.º posto, com oito pontos, enquanto o Alanyaspor mantém a liderança isolada, com 14, mais dois que Sivasspor e Konyaspor.