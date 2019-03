Bernardeschi diz que suspensão a Ronaldo por imitar Simeone seria “loucura”

O futebolista italiano Federico Bernardeschi considera que uma suspensão de Cristiano Ronaldo pela UEFA, por ter imitado o gesto de Diego Simeone na segunda mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões frente ao Atlético Madrid, seria “loucura”.

No final da partida de Turim, depois de ter marcado os três golos que garantiram a passagem da Juventus para os quartos de final, Cristiano Ronaldo imitou o polémico festejo que o treinador do Atlético de Madrid tinha feito na primeira mão dos ‘oitavos’, no Wanda Metropolitano, após a sua equipa marcar o segundo golo, brandindo as mãos junto à zona genital.

Na sequência desse gesto, a Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA aplicou uma sanção pecuniária de 20.000 euros ao treinador do Atlético de Madrid, que assim pôde orientar a sua equipa na segunda mão em Turim.

Na última segunda-feira, o mesmo organismo decidiu abrir um procedimento disciplinar contra Cristiano Ronaldo por “conduta imprópria” e informou que o caso será objeto de análise na próxima reunião da comissão, agendada para quinta-feira.

“Uma suspensão de Cristiano [Ronaldo] seria uma loucura. Penso que isto vai ficar por aqui. Foi uma celebração, um gesto. Ele está calmo e sereno, como todos nós, e estou certo que tudo acabará bem”, afirmou Bernardeschi, numa conferência de imprensa realizada na véspera de um jogo da Itália da fase de qualificação para o Euro2020.