Benfica tenta reforçar comando da I Liga ante o Famalicão, FC Porto recebe Tondela

O Benfica vai tentar reforçar a liderança da I Liga de futebol na receção ao Famalicão e colocar ainda mais pressão sobre o FC Porto, que espera regressar às vitórias frente ao Tondela, na 14.ª jornada.

Depois de terem assegurado a continuidade nas competições europeias, via Liga Europa, os campeões nacionais defrontam na Luz o Famalicão, que está em ‘queda livre’, enquanto os ‘dragões’ só entram em campo na segunda-feira, no encontro que fecha a ronda, perante um Tondela que aparece num surpreendente oitavo lugar, em igualdade com o sexto (Rio Ave).

Com quatro pontos de vantagem no topo da I Liga, o Benfica recebe o Famalicão após uma boa exibição na despedida da ‘Champions’ e com a possibilidade de, pelo menos durante 48 horas, aumentar provisoriamente a vantagem para sete pontos, colocando ainda mais pressão na formação de Sérgio Conceição.

Os ‘encarnados’, que podem somar a 11.ª vitória seguida na prova, são claros favoritos frente a um Famalicão, terceiro classificado, que está a passar a pior fase da temporada, com um registo de quatro jogos sem vencer no campeonato, incluindo duas derrotas consecutivas.

Ainda na ‘ressaca’ da última jornada da fase de grupos da Liga Europa, o FC Porto está obrigado a vencer, no Estádio do Dragão, o Tondela, depois do empate 1-1 com Belenenses, no fim de semana passado, que deixou fugir o Benfica no topo.

Outro resultado que não a vitória irá deixar Sérgio Conceição em ‘maus lençóis’ e o FC Porto mais longe do título nacional, o principal objectivo da temporada.

Nas duas últimas deslocações ao Dragão, o Tondela dificultou a vida da equipa da casa, com dois desaires pela margem mínima (1-0) e, em abril de 2016, chegou mesmo a vencer (1-0). Esta época, a equipa do espanhol Natxo González já bateu o ‘pé’ ao Sporting.

Com a possibilidade de subir ao terceiro lugar, caso o Famalicão tropece na Luz, os ‘leões’ deslocam-se na segunda-feira aos Açores, para defrontar o Santa Clara, na expectativa de regressar aos triunfos fora de Alvalade, depois dos desaires em Barcelos, com o Gil Vicente (3-1) e com o Tondela (1-0).

Destaque ainda para o Sporting de Braga, sétimo posicionado, que no domingo recebe o Paços de Ferreira, penúltimo, e para o Vitória de Guimarães (quinto colocado), que visita o terreno do Gil Vicente (10.º).

A ronda arranca na sexta-feira, no Algarve, com o Portimonense, que só venceu um dos últimos 11 jogos, a tentar distanciar-se dos lugares de despromoção, frente ao Rio Ave, que pode subir provisoriamente ao quinto posto, em caso de triunfo.