Benfica tenta reaproximar-se do líder FC Porto na visita ao Desportivo das Aves

O Benfica procura hoje reforçar o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol e reaproximar-se do líder FC Porto, no estádio do Desportivo das Aves, antepenúltimo classificado, onde disputará o jogo de encerramento da 22.ª jornada.

Os ‘encarnados’ tentam recolocar-se à distância de um ponto do campeão nacional, que no sábado venceu por 2-0 na recepção ao Vitória de Setúbal e deixou o rival lisboeta com quatro pontos de atraso, no recinto de uma equipa posicionada no 16.º lugar do campeonato, o primeiro em zona de despromoção.

Um triunfo em Vila das Aves permitirá também ao Benfica consolidar a segunda posição na prova e aumentar para quatro pontos a vantagem sobre o Sporting de Braga, terceiro colocado, que perdeu no domingo por 3-0 na visita ao Sporting, quarto da classificação, a quatro pontos de distância dos minhotos.

O Benfica venceu todas as seis partidas que disputou na I Liga desde que Bruno Lage substituiu Rui Vitória como treinador da equipa de futebol, destacando-se os dois últimos triunfos, no estádio do Sporting, por 4-2, e na recepção ao Nacional, por histórico 10-0.

Lage poupou vários habituais titulares na vitória (2-1) de quinta-feira no recinto dos turcos do Galatasaray, para a Liga Europa, que poderão regressar hoje ao ‘onze’ benfiquista frente a uma equipa em situação delicada, mas que venceu três dos últimos quatro jogos na prova.