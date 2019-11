Benfica procura vencer pela primeira vez em França para a ‘Champions’

O Benfica, com um registo de sete derrotas em 14 visitas a França para as provas europeias de futebol, vai procurar, na terça-feira, diante do Lyon, alcançar a primeira vitória em solo gaulês para a Liga dos Campeões.

A formação das ‘águias’, treinada por Bruno Lage, volta a enfrentar o Lyon, do francês Rudi Garcia, desta vez em França, depois da vitória em casa na terceira jornada (2-1).

Na principal competição europeia de clubes, o melhor que o Benfica conseguiu foram dois empates, com uma igualdade 0-0 com Lille, no Stade de France, na fase de grupos de 2005/06, e um 0-0 no Mónaco, em 2014/15, na última deslocação ‘encarnada’ a França.

As restantes quatro visitas a solo gaulês saldaram-se por derrotas frente a Paris Saint-Germain, por 3-0, em 2013/14, Lyon, por 2-0, em 2010/11, Marselha, por 2-1, numa eliminatória em que o golo de Vata na Luz colocou o Benfica na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1989/90, e Saint-Étienne, por 1-0, em 1967/68.

Os ‘encarnados’ também perderam no único encontro disputado em França para a Taça das Taças, diante do Bordéus, por 1-0, em 1986/87.

Mais positivo é o balanço na Taça UEFA e na Liga Europa, com quatro triunfos, nas visitas a Nantes, por 2-0, em 1978/79, Montpellier, por 3-0, em 1988/89, Marselha, por 2-1, em 2009/10, e Bordéus, por 3-2, em 2012/13.

Além destes triunfos, os ‘encarnados’ empataram ainda 1-1 no recinto do Paris Saint-Germain, nos oitavos de final da Liga Europa, e perderam duas vezes, diante de Bastia, por 2-1, em 1997/98, e dos parisienses, por 2-1, em 2006/07.