Benfica esteve a perder frente ao Moreirense mas deu a volta ao marcador

O Benfica venceu, esta noite, no campo do Moreirense por 1-2, num jogo que esteve a perder e recuperou no final da partida.

O Moreirense abriu o marcador no início da segunda parte, com um golo Luther Singh (48 minutos). O Benfica viria a empatar com um golo de Rafa aos 85 minutos e Seferovic viria a estabelecer o resultado final com um golo aos 90+1.

Com este triunfo, o Benfica soma 15 pontos, mais dois do que o Famalicão, que na segunda-feira visita o Sporting, e mais três do que o FC Porto, que no domingo recebe o Santa Clara, enquanto o Moreirense, que sofreu o primeiro desaire em casa na competição, segue no nono lugar, com sete.