Benfica e Sporting começam a decidir apuramento para os ‘oitavos’ da Liga Europa

Os rivais Benfica e Sporting começam hoje a decidir a qualificação para os ‘oitavos’ da Liga Europa de futebol, frente ao Galatasaray e ao Villarreal, respetivamente, em jogos da primeira mão dos 16 avos de final da prova.

O Benfica é o primeiro a entrar em ação, às 17:55 (hora de Lisboa), no estádio da equipa turca, que, tal como os ‘encarnados’, foi ‘despromovida’ da Liga dos Campeões, num grupo vencido pelo FC Porto, enquanto o Sporting recebe a formação espanhola a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

A equipa treinada por Bruno Lage nunca foi eliminada por um conjunto turco nas provas europeias, mas apresenta um saldo negativo frente Galatasaray, com uma vitória e duas derrotas, jogando em Istambul sem vários habituais titulares, devido a lesão (Jardel e Fejsa), ou por opção técnica (Grimaldo, Pizzi e Jonas), num jogo que será arbitrado pelo espanhol Jesús Gil Manzano.

Tanto o Benfica como o Galatasaray, segundos classificados nas ligas portuguesa e turca, reduziram no fim de semana o atraso para os líderes dos respetivos campeonatos (FC Porto e Basaksehir), com os ‘encarnados’ a ficarem a apenas um ponto do rival portuense, após a goleada histórica ao Nacional, por 10-0.

O Sporting, quarto posicionado na liga portuguesa, recebe uma equipa do Villarreal que não vence há 10 jogos e está em queda livre no campeonato, no qual ocupa a 19.ª e penúltima posição, mas os ‘leões’ apresentam um balanço muito negativo com adversários espanhóis, com oito eliminações e apenas três apuramentos, o último há mais de 30 anos, na temporada de 1985/86.

Para a receção ao Villarreal, em encontro que será dirigido pelo árbitro francês Clément Turpin, o treinador Marcel Keizer não poderá contar com quatro jogadores influentes: o defesa Mathieu, o médio Battaglia e os avançados Nani e Montero.

Os jogos da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, a segunda prova continental de clubes, realizam-se na próxima semana, em 21 de fevereiro, com o Sporting a deslocar-se a Villarreal e o Benfica a receber o Galatasaray.