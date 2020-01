Benfica e FC Porto ‘lançam’ 16.ª jornada antes dos jogos da Taça

Benfica e FC Porto entram em acção na sexta-feira na I Liga de futebol, com Desportivo das Aves e Moreirense, respectivamente, quatro dias antes de disputarem os quartos de final da Taça de Portugal.

Com o calendário mais apertado, a 16.ª jornada do campeonato antecipa-se com a recepção do Benfica ao Desportivo das Aves (19 horas) e a visita do FC Porto ao Moreirense (21h15), já após o Santa Clara receber o Rio Ave (18 horas), que se desloca depois à Luz para disputar o acesso às ‘meias’ da prova ‘rainha’.

A ronda precisamente na Luz com um duelo de extremos, entre o campeão e líder Benfica e o último classificado, o Desportivo das Aves, equipa sem qualquer ponto fora de Vila das Aves e que nunca pontuou na Luz, em oito visitas, desde 1985.

Os ‘encarnados’ chegam a esta jornada depois de uma importante vitória em Guimarães (1-0), a 12.ª consecutiva, após o 0-2 com o FC Porto, e 14.ª na prova, para um total de 42 pontos, um novo máximo na ‘era três pontos’ (desde 1996/97) após 15 rondas.

Frente ao Aves, o treinador Bruno Lage não pode contar com o médio argelino Taarabt, que viu o quinto amarelo na prova, cenário que poderá proporcionar a estreia do alemão Julian Weigl, contratado ao Borussia Dortmund por 20 milhões de euros.

O jogo com o Desportivo das Aves antecede, no campeonato, a visita do Benfica a Alvalade, com as ‘águias’ a defrontarem o eterno rival Sporting em 17 de Janeiro, outra sexta-feira, no encerramento da primeira volta.

Na perseguição ao campeão, continua o ‘vice’ FC Porto, a quatro pontos da liderança e que nesta jornada visita o Moreirense, num jogo em que não terá os habituais centrais: Pepe lesionou-se em Alvalade e Marcano viu o quinto amarelo.

Sérgio Conceição já disse que o eixo da defesa contará com Diogo Leite e Mbemba, num campo em que o FC Porto, invicto desde a primeira ronda (1-2 em Barcelos), não vence para a I Liga desde 2015: perdeu em 2016/17 e empatou em 2017/18 e 2018/19.

A equipa de Moreira de Cónegos não está tão forte como na última época, seguindo no 13.º posto (era sexto em 2018/19), num momento em que Ricardo Soares assumiu a equipa na ronda anterior -- perdeu em Paços de Ferreira -, substituindo Vítor Campelos.

O Sporting, derrotado na última jornada pelo FC Porto (2-1) e já a 16 pontos do Benfica, entra em campo no sábado, dia em que visita o Vitória de Setúbal, num momento de ‘fragilidade’ dos sadinos, com um forte surto gripal no plantel.

O conjunto do Bonfim solicitou mesmo o adiamento do jogo, que está marcado para as 20h30.

O emblema setubalense, tal como o Sporting, é uma das equipas que esta temporada já trocou de treinador, com os sadinos a contarem com Júlio Velásquez e os ‘leões’ com Silas, com estreias à 12.ª e à sexta jornada, respectivamente.

Um dos mais recentes estreantes como treinador é Rúben Amorim, que na última jornada assumiu funções na equipa principal do Sporting de Braga e viu a equipa golear o Belenenses SAD por 7-1, no Jamor.

Caberá aos bracarenses (sextos classificados) encerrarem no domingo a ronda, num jogo em que recebem o Tondela (nono).

Em outros jogos da 16.ª jornada, o Famalicão, que voltou aos triunfos e ‘roubou’ o terceiro lugar ao Sporting, defronta no sábado o Boavista, no Estádio do Bessa, em jogo com início marcado para as 18 horas.

Daniel Ramos estreou-se na última jornada no banco dos ‘axadrezados’, mas a equipa, oitava classificada, empatou em casa com o Portimonense e já não vence há três jornadas.