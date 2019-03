Beckham quer juntar Ronaldo e Messi na sua equipa

O Inter Miami apenas integrará a MLS na próxima temporada, mas o seu fundador, David Beckham, já sonha bem alto. O antigo internacional inglês, em declarações à imprensa norte-americana, disse este fim-de-semana que ambiciona contratar vários craques para compor o plantel da equipa da Florida, e sonha juntar num futuro próximo os dois ‘astros’ do futebol Mundial: Cristiano Ronaldo e Messi.

“Toda a gente tem a sua lista de desejos. Há quem pense que eles estão próximos de se retirar do futebol, mas da maneira que estão jogando não vejo um fim para eles”, começou por referir David Beckham, debruçando-se em elogios ao português e ao argentino.

“São jogadores que estão a jogar a um nível muito alto e, por isso, é muito difícil que abandonem as suas actuais equipas. De qualquer forma, vamos ver o que sucede no futuro. No mundo do futebol nunca se sabe o que pode acontecer”, atirou.

Messi tem contrato com o Barcelona até ao Verão de 2021, enquanto Cristiano Ronaldo está vinculado com a Juventus até Junho de 2022. Se a ‘pulga’ já manifestou vontade em terminar a carreira no Newell’s Old Boys, clube de sua cidade natal (Rosário) e onde deu os primeiros passos no futebol antes de se mudar para o Barcelona, aos 13 anos, já CR7 assumiu por diversas vezes que gostaria de actuar na MLS.