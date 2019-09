Barcelona perde em casa do Granada que assume condição de líder

O campeão FC Barcelona foi hoje derrotado por 2-0 em casa do recém-promovido e novo líder Granada, na quinta jornada da Liga espanhola de futebol.

O guarda-redes português Rui Silva foi um dos heróis do Granada, tal como o seu compatriota Domingos Duarte, que banalizou a irreconhecível equipa catalã, que em 15 pontos possíveis na Liga só conquistou sete e continua sem vencer fora de casa.

O Granada ascendeu provisoriamente ao primeiro lugar da tabela classificativa, com 10 pontos, os mesmos que o Sevilha (segundo), que no domingo recebe o Real Madrid (quinto), e Atlético de Madrid (terceiro), que empatou a 0-0 com o Celta de Vigo.

O nigeriano Ramon Azeez colocou o Granada a vencer aos dois minutos, na sequência do aproveitamento de um erro defensivo de Junior Firpo, e Alvaro Vadillo, aos 66, na conversão de uma grande penalidade, estabeleceu o resultado final.

Na segunda parte, em que o guarda-redes alemão Ter Stegen esteve perto de fazer autogolo, o treinador Ernesto Valverde lançou o argentino Lionel Messi e o hispano-guineense Ansu Fati, prodígio de 16 anos, mas o resultado não se alterou.

O FC Barcelona, com Nelson Semedo a titular, somou a segunda derrota fora na presente edição da Liga, em que soma ainda um empate, e em que apenas conseguiu triunfar por duas vezes em casa, pelo robusto resultado de 5-2. Os catalães somam ainda um empate a 0-0 em casa do Borussia Dortmund, para a Liga dos Campeões.

O Atlético de Madrid, com João Félix e os ex-FC Porto Felipe e Herrera a titulares, empatou a 0-0 na receção ao Celta de Vigo.

O conjunto de Diego Simeone somou o seu terceiro jogo sem vencer, depois da derrota por 2-0 em casa da Real Sociedad, na ronda anterior, e do empate a 2-2 na receção à Juventus, de Cristiano Ronaldo, para a jornada inaugural da Liga dos Campeões.

O Atlético de Madrid foi sempre a equipa que mais perto esteve de marcar, desde o primeiro sinal deixado pelo central Felipe, aos três minutos, mas pela frente encontrou na baliza do Celta de Vigo um inspirado e intransponível Rúben Blanco.

O brasileiro Renan Lodi, aos 29 minutos, voltou a testar os reflexos do guarda-redes do Celta de Vigo, que defendeu para canto, de onde nasceu uma nova oportunidade protagonizada por João Félix e novamente negada por Rúben Blanco.

Na segunda parte, a toada de jogo manteve-se, com o Atlético de Madrid a estar mais perto do golo, mas, mesmo assim, o Celta de Vigo criou uma ocasião de perigo por Brais Mendéz, aos 75 minutos, resolvida pelo guarda-redes Jan Oblak.

João Félix, algo apagado, foi substituído aos 69 minutos por Morata, o mesmo acontecendo com Herrera, que aos 60 cedeu o seu lugar ao ganês Thomas Partey, mas só nos minutos finais o Atlético de Madrid voltou a estar perto do golo por Lodi, aos 84.

O Villarreal, que hoje venceu a Real Sociedad, por 2-0, com golos de Santi Cazorla, aos 77 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e Javi Ontiveros, aos 89, segue provisoriamente na quarta posição, com oito pontos.

O Levante, com os portugueses Rúben Vezo a titular e Hernâni no banco, entrou aos 86 minutos para o lugar de Morales, empatou a 0-0 na receção ao Eibar, que chamou a jogo o luso Paulo Oliveira, aos 64 minutos.

Com sete pontos conquistados, o Levante segue provisoriamente no oitavo posto, enquanto o Eibar, que hoje somou o seu segundo ponto, é 19.º e penúltimo.