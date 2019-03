Banana da Madeira apoia Meia Maratona de Lisboa

Dia 17 de Março, a capital do país acolhe o maior evento desportivo de Portugal, a 29.ª Meia Maratona de Lisboa. A GESBA volta a associar-se ao evento.

No seguimento da estratégia de associação da marca Banana da Madeira ao desporto nacional, a GESBA – Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda., apoia as mais prestigiadas provas desportivas nacionais, como é a Meia Maratona de Lisboa, dando visibilidade ao produto junto de atletas e desportistas no geral.

Desde 2012 que os atletas desta prova contam com energia natural da Banana da Madeira. Este foi o primeiro evento desportivo que a Banana da Madeira abraçou, na altura ao abrigo do projecto de Promoção do Símbolo Gráfico das Regiões Ultraperiféricas. Com o fim do projecto, viu-se a importância do posicionamento da Banana da Madeira nesta e noutras grandes provas nacionais de atletismo.

Para Artur Lima, gerente da Gesba, “o posicionamento da Banana da Madeira no desporto, em particular no atletismo, dá mais notoriedade ao produto. Com esta presença, damos a conhecer os benefícios da Banana da Madeira associados à prática desportiva e a uma vida saudável”.

“A presença nesta prova inaugurou a estratégia de promoção do produto nas mais prestigiadas provas desportivas nacionais, pelo que a activação da marca neste grande evento tem um significado especial.”, acrescenta Artur Lima.

Reunindo mais de 35 mil participantes, grande parte atletas estrangeiros - alguns dos melhores atletas de nível internacional, a Meia Maratona de Lisboa é a maior prova de atletismo de Portugal.

Com o tempo de 00:58:23, esta prova, que engloba o calendário da Federação Internacional de Atletismo, é detentora do recorde do mundo da distância de 21 km, acolhendo todos os anos um número alargado de atletas profissionais de topo que procuram bater esse recorde.