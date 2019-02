Avto não será opção do Nacional na viagem aos Açores

O plantel do Nacional regressou esta tarde ao trabalho, após a goleada imposta ao Feirense (4-0), para preparar o embate com o Santa Clara, que se disputa no domingo, a partir das 15h30 (mais uma hora que nos Açores).

Para este encontro, Costinha não contará com o contribuito de Avto, o último reforço de Inverno da turma alvinegra, uma vez que o extremo que iniciou a época ao serviço do Desportivo de Chaves continua a recuperar de uma entorse no tornozelo direito.

Por sua vez, Felipe Lopes, Filipe Ferreira e Jota iniciaram a semana a trabalhar de forma condicionada, pelo que estão em dúvida para a partida que terá lugar no Estádio de São Miguel.