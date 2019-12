Autogolo aos 35 segundos deu a vitória ao Marítimo

O CS Marítimo venceu esta tarde o Boavista no seu campo por 1-0, com o único golo do jogo da I Liga a ser apontado pelo médio Idris aos 35 segundos de jogo.

Basicamente na primeira posse de bola e primeiro ataque do jogo, numa saída rápida do defesa Nanu pelo lado direito, que resulta num cruzamento rasteiro para o centro da área, onde o jogador do Boavista, na tentativa de impedir que esta chegasse ao avançado Daizen ao segundo poste, a desviar a bola para dentro da baliza.

Depois desse golo, não mais o placar se mexeu, embora o mesmo Daizen tivesse marcado um golo, mas em posição de fora-de-jogo, prontamente assinalada pelo árbitro auxiliar e confirmada pelo VAR.

Com esta vitória, o Marítimo soma 15 pontos e afasta-se da ‘linha de água’ da despromoção, embora apenas uma das seis equipas com menos pontos já tenha feito os 14 jogos até agora realizados pela formação verde-rubra.