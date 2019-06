Atleta madeirense Pedro Buaró atinge mínimos para os Europeus de Juniores

O atleta do Grupo Desportivo do Estreito (GDE) voltou a mostrar ontem, 5 de Junho, a sua grande forma numa prova de preparação organizada pela Associação de Atletismo de Lisboa, na pista do Jamor (Centro de Alto Rendimento).

Pedró Buaró fez 5,12m no salto com vara, estabelecendo assim um novo recorde regional absoluto e garantindo a marca de qualificação para os europeus de juniores. Marca essa que já tinha tentado conquistar no passado fim de semana, nos Campeonatos Regionais de Juniores, na Ribeira Brava.

O jovem madeirense, uma das grandes promessas do atletismo regional, vai continuar em estágio na capital portuguesa até ao próximo dia 10, data em que participará no Meeting Cidade de Lisboa, no Estádio Universitário de Lisboa.